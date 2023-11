Uma ação conjunta realizada por policiais da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas, resultou na prisão de I.R.C.P, de 27 anos, conhecido como Buriti, para cumprimento de mandado expedido em processo no qual é réu por suspeita de matar Lucas Carvalho de Castro, em 12 de março de 2022, na região norte de Palmas.

Policiais chegaram até a localização do homem após trabalhos de investigação e ao realizarem monitoramento, prenderam o homem na casa da mãe, na manhã deste sábado, 4.

e acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima de homicídio, Lucas de Castro, morreu ao ser atingido por vários disparos de arma de fogo, enquanto estava em um bar na quadra Arno 32, antiga 305 norte.

Lucas estava no local na companhia de mais dois amigos, quando Buriti chegou de bicicleta e com uma pistola de calibre .40, atirou várias vezes contra a vítima.

Condenado por tentativa de homicídio

Os agentes também deram cumprimento a outro mandado de prisão, expedido em processo no qual Buriti é condenado e cumpria pena em regime semiaberto, por tentar matar a tiros, D.A.S, em abril de 2017. Ele teve a pena fixada em oito anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Buriti e um comparsa, estavam em uma motocicleta no dia 26 de abril de 2017 e foram até uma oficina mecânica na quadra Arno 32.

Ao chegarem no local, Buriti desceu do veículo e com um revólver calibre .32, atirou nas costas de D.A.S. No chão, a vítima olhou para o suspeito e acabou atingida por mais quatro tiros. Ele foi socorrido e sobreviveu.

No mesmo dia, policiais militares localizaram e prenderam Buriti e o comparsa. A equipe encontrou e apreendeu a arma do crime e a motocicleta utilizada na fuga.

A dupla acabou indiciada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, ameaças que o autor recebia da vítima, por ciúmes de uma mulher com quem ambos se relacionavam, informou a SSP.

Buriti foi condenado, mas desde 2020, cumpria pena em regime semiaberto.