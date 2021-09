Vida Urbana Facções que atuavam no tráfico de seis cidades do TO e mais dois estados são investigadas pelo MP Ação teve como objetivo desarticular, em nível operacional e financeiro, um núcleo criminoso vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC)

Em ação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco/MPTO), 19 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos, em endereços particulares de Palmas (TO), Redenção (PA) e Angatuba (SP). A operação, intitulada como Collapsus, deflagrada nesta terça-feira, 21, ocorreu em seis cidades d...