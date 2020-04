Vida Urbana FAB investiga queda de avião agrícola que matou piloto de 27 anos serra de Brejinho de Nazaré Ainda não há informações sobre a causa do acidente que ocorreu neste domingo, 19

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) da Força Aérea Brasileira (FAB) enviou investigadores para apurar a queda do avião agrícola no topo de uma serra, em Brejinho de Nazaré. O acidente ocorreu neste domingo, 19, os destroços do da aeronave e o corpo do piloto Douglas Marcon, de 27 anos, foram encontrados ainda no mesmo dia. Conforme o Seripa, o procediment...