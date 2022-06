Vida Urbana Exposição da pintora Júlia d'Paula e noite de autógrafo com Tião Pinheiro animam sábado cultural O evento contará com autógrafo do livro de poemas “Amorosamente” de Tião Pinheiro, exposição de pinturas de Júlia d´Paula e atrações musicais

O jornalista, radialista, escritor e compositor Tião Pinheiro e a artista Júlia d'Paula convidam a população palmense para participar neste sábado, 4, das 16h às 20h, para autógrafo do livro de poemas “Amorosamente” e comemoração dos dez anos de pintura de Júlia d´Paula com exposições artísticas. O evento será realizado no espaço Júlia d´Paula Belas Artes ...