Vida Urbana Explosão de dengue no Brasil tem relação com desmatamento e mudanças climáticas, diz Fiocruz Constantes ondas de calor e eventos extremos favorecem expansão da doença no sul e centro-oeste do país, segundo pesquisa

As constantes ondas de calor decorrentes das mudanças climáticas associadas à urbanização incompleta e à grande circulação de pessoas em determinadas áreas estão favorecendo a expansão da dengue para o interior brasileiro. Segundo estudo do pesquisador Christovam Barcellos, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz (Funda...