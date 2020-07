Vida Urbana Exercício físico na quarentena pode não melhorar bem estar emocional Constatação é de pesquisa sobre atividade física e bem estar

Se não for feito de forma correta e com orientação profissional, a prática de exercícios físicos durante o período de confinamento pode piorar a condição emocional das pessoas, já fragilizada pelo isolamento social e pela crise sanitária da covid-19. É o que aponta pesquisa feita em parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal d...