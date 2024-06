Vida Urbana Exames médicos são oferecidos gratuitamente na região da sul de Palmas Serão oferecidas consultas com clínico geral, oftalmologista, urologista, ortopedista, ginecologista e pediatra. O atendimento é destinado a todos os moradores das proximidades do Jardim Taquari

No próximo sábado (8), ocorrerá mais uma edição do programa Mais Saúde, desta vez no setor Jardim Taquari, das 8h às 13h, na Escola Estadual Maria dos Reis. O atendimento é destinado aos moradores da região e das proximidades. Serão oferecidos serviços gratuitos como consultas médicas, administração de vitamina A, vacinação, dispensação de medicamentos, entre ...