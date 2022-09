Vida Urbana Exame Nacional de Residência da Ebserh oferta mais de 40 vagas em 17 programas na UFT Inscrições iniciam no dia 12 de setembro e encerram em 3 de outubro; aplicação da prova no Tocantins ocorrerá em Palmas e Araguaína

Publicado edital para a edição 2022/2023 do Exame Nacional de Residência (Enare), pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). No Tocantins, segundo a Comissão de Residência Médica da Universidade Federal do Tocantins (Coreme/UFT), são disponibilizadas 47 vagas em 17 programas de residência d...