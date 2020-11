Vida Urbana Exame de DNA confirma identidade de suspeito de ser estuprador em série no TO e GO Homem preso em Itacajá suspeito de dois abusos de adolescentes teria praticado ao menos seis estupros nos últimos três anos

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Tocantins e de Goiás resultou na identificação de homem suspeito de cometer vários estupros nos dois estados. O suspeito já preso desde fevereiro em Itacajá, por suspeita de estuprar meninas de 11 e 12 anos, passou a ser investigado com possível estuprador em série e a Polícia Científica (GO) junto com o Instituto de Genética Foren...