Vida Urbana Ex-secretário parlamentar morre em acidente após caminhonete capotar e explodir Acidente aconteceu no trecho entre Pindorama e Silvanópolis. Kennedy Martins foi secretário parlamentar do deputado federal Vicentinho Junior

Kennedy Martins Vale, de 39 anos, morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar e explodir na rodovia TO-262, sentido Pindorama a Silvanópolis. Segundo a Polícia Militar (PM), quando a viatura chegou ao local do acidente o veículo ainda estava em chamas. Um jovem de 18 anos, que estava no banco do passageiro, disse aos policiais que, a cerca de 30 km do trevo ...