Vida Urbana Ex-presidente do TJTO e o marido apelam para serem absolvidos da condenação da ação da Maet Embargos pede nulidade da instrução e da sentença condenatória de Willamara Leila de Almeida e João Batista Moura Macedo

A ex-presidente do Tribunal de Justiça (TJTO) Willamara Leila de Almeida, condenada na ação da Operação Maet, mudou sua banca de defesa e recorreu contra a sentença do juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires que a condenou, em regime semiaberto, a 7 anos de prisão e 30 dias-multa, por concussão por três vezes e associação criminosa. A sentença está suspensa após o juiz ter recebido a apelação do Ministério Público, como mostrou JTO. O recurso assinado pelo advogado Alexandre Satyro de Medeiros que assumiu a defesa no lugar do ex-procurdaor geral da R...