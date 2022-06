Vida Urbana Ex-prefeito de Colinas é sepultado no Jardim das Acácias Sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27

O ex-prefeito de Colinas Ewaldo Borges de Rezende, de 72 anos, morto por afogamento no último sábado, 25, foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 27, às 9h, no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas. O velório ocorreu no cerimonial Santo Antônio, em frente ao Colégio Militar, no domingo, 26. O corpo do ex-prefeito foi encontrado pelos Bombeiros neste doming...