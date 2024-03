Vida Urbana Ex-policial militar é condenado pelo assassinato de mulher trans em Gurupi Tribunal do Júri condenou Edson Vieira Fernandes a 16 anos de prisão pelo assassinato de Cicarelli, mulher trans registrada como Daniel Pereira dos Santos, divulgou o Ministério Público do Tocantins

O ex-policial militar Edson Vieira Fernandes acabou condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de Cicarelli, mulher trans registrada como Daniel Pereira dos Santos, divulgou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) neste domingo, 3. O réu ainda é acusado de outros assassinatos na cidade, mas sempre negou as autorias dos crimes. ...