Uma mulher de 30 anos e seu filho, de 11, acabaram salvos de um sequestro quando o veículo em que eram transportados, acabou abordado por policiais militares na Avenida Izaura Feitosa, na cidade de Recursolândia, na região nordeste do Tocantins, na segunda-feira, 26.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão de três homens, de 33, 25 e 23 anos, suspeitos pelo crime, ocorreu após uma equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar receber a denúncia de que três homens armados, num veículo de passeio, haviam sequestrado duas pessoas na zona rural da cidade e pretendiam levá-los para o município de Goianésia do Pará (PA).

De acordo com o relato da vítima à corporação, o suspeito de 33 anos era o seu ex-companheiro. Segundo ela, ele pretendia levá-la contra sua vontade e a agrediu fisicamente com socos e coronhadas na cabeça. A PM afirmou que a mulher apresentava lesões e escoriações nas costas.

Durante a abordagem, no Centro da cidade, os policiais encontraram no interior do veículo um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. De acordo com a corporação, um dos homens já tinha passagens por roubo de cargas no ano de 2017, em Imperatriz (MA).

Os homens foram conduzidos para a 8ª Central de Flagrantes da Polícia de Pedro Afonso, onde acabaram autuados pelos crimes de sequestro, cárcere privado, associação criminosa, ameaça e lesão corporal dolosa. Em seguida, foram recolhidos à Unidade Penal de Guaraí.

O carro que os suspeitos estavam, ficou retido no pátio da PM de Recursolândia