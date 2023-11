A Polícia Civil do Estado do Tocantins concluiu o inquérito policial instaurado contra um homem de 54 anos, suspeito de desviar quase R$ 500 mil de uma rede de supermercados de Augustinópolis, entre 2022 e 2023 e o prendeu no município de Arapiraca (AL) na terça-feira, 14.

De acordo com as investigações, o suspeito era gerente e usou o cargo para transferir R$ 468.370,65 da rede, em 192 transações.

A polícia ressalta que não é o primeiro crime cometido pelo suspeito. Conforme as investigações, quando houve a suspeita dos desvios, o homem teria imediatamente fugido de Augustinópolis.

“Chamou a atenção o fato de que não se trata do primeiro crime praticado pelo autor. Existem informações de crimes com esse mesmo modus operandi em vários Estados da Federação, inclusive em um outro supermercado aqui mesmo de Augustinópolis, fato que, todavia, teria ocorrido há mais de uma década”, disse o delegado-chefe da 12ª Delegacia de Polícia, Jacson Wutke, por meio da assessoria.

Ainda segundo a Polícia Civil, além de decretar a prisão preventiva, decisão do juiz Alan Ide Ribeiro da Silva também decretou o sequestro de bens do ex-gerente, incluindo um imóvel urbano em Augustinópolis. Para a Polícia Civil, que pediu as medidas, o bem “teria sido comprovadamente adquirido com os valores desviados dos seus empregadores”.

O homem foi indiciado pela Polícia Civil como incurso nas penas do crime de “furto qualificado pelo abuso de confiança”, por 192 vezes, em continuidade delitiva.