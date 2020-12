Vida Urbana Ex-comandante da Polícia Militar do Tocantins morre em acidente de trânsito na BR-153 Segundo a PRF, teste do bafômetro apontou que condutora do veículo que atingiu o carro do coronel da reserva Josias Araújo Rocha ingeriu bebida alcoólica

Na noite deste sábado, 19, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel da reserva Josias Araújo Rocha, 72 anos, morreu após a caminhonete que conduzia ser atingida por outro veículo, que invadiu a pista contrária na BR-153, em Araguaína. A família de Josias Araújo estava no carro no momento do acidente, mas tiveram ferimentos leves. De acordo...