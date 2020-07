Vida Urbana Ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro é preso suspeito de executar empresário Prisão de Júnior da Serra ocorreu no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Uruaçu (GO)

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Tocantins anunciou ter preso no domingo, 19, o suspeito de ter sido o executor da morte do empresário Elvisley da Costa de Lima, de 54 anos, morto no dia 24 de janeiro deste ano, após ter recebido pelo menos três tiros no peito. Ele estava dentro de sua caminhonete estacionada em frente a uma panificadora na Avenida Palmas-Brasil, no ...