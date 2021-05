Vida Urbana Exército e Defesa Civil fazem capacitação para combates aos incêndios florestais Ação se destinou para integrantes da Força de Ajuda Humanitária do Comando Militar do Planalto nos Combates aos Incêndios Florestais

Após oito dias, o treinamento para a capacitação de integrantes da Força de Ajuda Humanitária do Comando Militar do Planalto nos Combates aos Incêndios Florestais finalizou no Tocantins. A ação começou na semana passada e finalizou nesta quando o 22º Batalhão de Infantaria (22° BI) realizou a capacitação com a Defesa Civil com o objetivo de atuar no combate às queimadas, q...