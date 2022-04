Vida Urbana Evitar acidentes domésticos com idosos exige cuidados rotineiros Em um ano, Tocantins registra 16 acidentes com todas as faixas etárias, maioria ocorre com mulheres; especialista orienta cuidados

A casa geralmente é um ambiente seguro, porque os moradores conhecem cada canto que nela possui. E por transmitir toda essa segurança, alguns cuidados, às vezes, são deixados de lado. Porém, um piso molhado, tapete solto, panelas quentes ou escadas são situações que podem provocar graves acidentes. Conforme dados do Corpo de Bombeiros do Tocantins, somente no ano...