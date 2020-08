Vida Urbana Estudo revela que crianças têm maior carga viral do coronavírus do que adultos Na prática, isso quer dizer que as crianças são mais contagiosas que os adultos, independentemente de apresentarem ou não complicações por causa da doença

Um dos maiores estudos até o momento sobre a relação entre crianças e o novo coronavírus descobriu que o papel dos mais novos na difusão do Sars-CoV-2 é ainda maior do que se pensava. De acordo com os pesquisadores, as crianças infectadas com o vírus apresentaram maior carga viral nas vias aéreas do que os adultos internados em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva). Na prá...