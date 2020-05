Vida Urbana Estudo estima que há mais de 1,6 milhão de casos de COVID-19 no Brasil A contabilização de casos ocultados das estatísticas pela subnotificação colocaria o Brasil como o novo epicentro da doença

Estimativa realizada por pesquisadores brasileiros e publicada no site covid-19 Brasil aponta mais de 1,6 milhão de casos da doença causada pelo novo coronavírus no país, sendo 526 mil só no Estado de São Paulo. O número, referente ao dia 4 de maio, é 14 vezes maior que o registro oficial. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o país registrava 108 mil casos confirmados d...