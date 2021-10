Vida Urbana Estudantes são assaltados em plena luz do dia na Quadra 406 Norte, em Palmas Assaltantes abordaram os adolescentes, roubaram os celulares e deixou um deles com ferimentos na cabeça

Seis estudantes do Colégio Militar de Palmas foram assaltados na tarde desta quarta-feira, 6, na Quadra 406 Norte, por volta das 15h30. Segundo uma moradora relatou ao Jornal do Tocantins, dois bandidos armados com pistola abordaram os garotos. Ainda segundo a testemunha, um deles foi agredido com coronhadas na cabeça e precisou ser atendido pelo Serviço Móvel de Urg...