Redação Jornal do Tocantins

Desde maio o diretório Central dos Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (DCE/IFTO) lançou uma campanha virtual nas redes sociais que se junta a outras iniciativas de alunos, professores e da própria instituição para cobrar da prefeitura de Palmas, a construção de uma faixa elevada - lombofaixa – na LO-05 em frente ao instituto.

Francisco Alisson Saraiva Vargas, presidente do grêmio estudantil, explica a importância da obra. “O trânsito ali é intenso, principalmente na hora do rush, justamente quando os estudantes estão chegando ou indo embora. Muitos motoristas não têm respeito nenhum, ignoram a presença dos estudantes na faixa ou passam em alta velocidade”, reclama.

Segundo ele, a situação é pior durante o período chuvoso. “Na temporada de chuvas o problema é maior. A faixa fica só a poça de água, chega a bater na canela. Alunos que precisam transitar entre os lados do ponto de ônibus sofrem bastante”.

A demanda se arrasta há pelo menos dois anos e ainda não tem data para acabar. Mas ao menos a prefeitura já concluiu a licitação iniciada em 2019, pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, que escolheu a empresa EHL (Eletro Hidro), pelo valor de R$ 1.072 milhão. A empresa irá construir faixas elevadas e ondulações transversais, com sinalização horizontal e vertical, e piso tátil.

A lombofaixa do IFTO faz parte de um pacote com 20 faixas elevadas de concreto armado, 40 faixas elevadas de concreto simples, 25 lombadas de concreto tipo A; 50 lombadas de concreto tipo B; 25 lombadas de concreto betuminoso tipo A e 25 lombadas de concreto betuminoso tipo B, todas com 7 metros de comprimento.

Em nota, a prefeitura de Palmas afirma que aos poucos as atividades [da gestão] estão sendo retomadas, e incluem as construções das faixas elevadas. A gestão confirma ter recebido a demanda dos estudantes, cita inclusive o Ofício Nº 114/2020/PAL/REI/IFTO com o pedido, e afirma que ainda realiza “o estudo de engenharia para a implantação dessa faixa”.

Segundo a nota, a Resolução CONTRAN 738/2018, em seu artigo 5º é necessário esse estudo para indicar a viabilidade da implantação da faixa elevada em vias arteriais, como é o caso da

Avenida LO-05. “A partir disso, deverão ser executadas pelo contrato advindo da licitação acima mencionada. Entretanto, as obras serão devidamente anunciadas pela Prefeitura de Palmas”.