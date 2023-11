Redação Jornal do Tocantins

Na terça-feira 7 de novembro, a comunidade que frequenta o câmpus da UFT em Palmas poderá participara da campanha de doação de sangue e cadastro de doação de medula organizada por acadêmicos do curso de Enfermagem.

A ação é dos alunos da disciplina de estágio supervisionado de práticas educativas em saúde em parceria com o Hemocentro. Das 8h às 17h, nas instalações do Centro de Práticas Integrativas e Complementares (Cepic), vizinho à biblioteca e com o ônibus para coleta de sangue.

"A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que 3 a 5% da população seja doadora de sangue. O Brasil tem uma taxa de 1,8% da população como doadores mas ainda precisamos fidelizar mais as pessoas", alerta a professora Juliana Bertho, do curso de enfermagem.

A docente observa que a região norte há predominância de população de negros e pardos com maior prevalência de pessoas portadoras de anemia falciforme, uma doença genética, que demanda várias transfusões de sangue no tratamento para melhorar a sobrevida dos portadores.

"Considerando toda importância do sangue como produto vital para a saúde da população em geral e as baixas taxas de doações, decidimos nos mobilizar para estimular as pessoas a doarem sangue", complementa a docente. Ela lembra ainda de outras necessidades de sangue, como situações de urgência, tratamentos de leucemias, hemofilias e transplantes.

A campanha tem o lema "Doar Sangue Salva Vidas" e representa uma necessidade contínua de sangue para os pacientes que dependem de transfusões sanguíneas em toda a região, finaliza.

No local, segundo a UFT, os doadores serão recebidos por uma equipe de profissionais de saúde e dos estudantes de enfermagem.