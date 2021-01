Vida Urbana Estudantes fazem hoje as provas de exatas do Enem Provas começarão às 13h30; estudantes terão cinco horas para resolver as questões. A prova termina às 18h30.

Estudantes de todo o país fazem neste domingo, 24, a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os portões serão abertos às 11h30. Os estudantes podem entrar no local de prova até as 13h, no horário de Brasília, e as provas começam a ser aplicadas às 13h30. Neste domingo, os participantes fazem as provas de matemática e de ciências da natureza, com 4...