Vida Urbana Estudantes do ensino superior de Araguaína podem solicitar crédito estudantil Lei Municipal estabelece que os alunos poderão ser contemplados com o financiamento de 20% a 50% do valor total da mensalidade

Estudantes do ensino superior de Araguaína, norte do Estado, a partir de agora poderão se inscrever para o Crédito Educativo Municipal. O crédito é destinado a alunos que possuam renda pessoal ou familiar insuficiente para custear as mensalidades e matrícula. O estudante também precisa comprovar que reside em Araguaína há pelo menos há oito anos. A Lei Municipal nº 3.2...