Vida Urbana Estudante suspeito de atropelar motoboy em Araguaína apresentava sinais de embriaguez, diz SSP Acidente ocorreu no dia 18 de setembro de 2022. De acordo com a polícia, o suspeito ingeriu um refrigerante de dois litros que estava na bolsa do entregador para amenizar o efeito do álcool

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito e indiciou o estudante, identificado pelas inicias C.S.A., de 22 anos, suspeito de matar atropelado o motoboy, com as iniciais P.R.S, de 47 anos, pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio doloso duplamente qualificado, na terça-feira, 27. O acidente ocorreu no dia 18 de setembro de 2022. De acordo...