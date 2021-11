Vida Urbana Estudante do Bico do Papagaio é selecionada para debater ciência com ganhadores do Prêmio Nobel No total, 80 estudantes de 24 países participarão do evento, que será transmitido para uma audiência global no próximo dia 16; Brasil é o país com o maior número de representantes, 16 ao todo

“Eu venho me preparando a vida toda, sem nem perceber. Desde que eu era criança e sonhava em ser estudante de intercâmbio morando aqui no Tocantins, o que me fez me tornar fluente em inglês aos 20 anos”,conta a advogada e estudante de pós-graduação de Contabilidade e Direito tributário Tainá Ribeiro Nepomuceno, 29 anos. Moradora de Araguatins, cidade locali...