Redação Jornal do Tocantins

A forte chuva que caiu em Palmas no início da tarde com apenas alguns minutos de duração foi suficiente para danificar a estrutura da decoração “Natal Cidade Encantada” montada pela Prefeitura de Palmas.

O local instalado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho tem previsão de ter a visitação aberta a partir desta terça-feira, 28, mas teve elementos da decoração danificados pelos ventos que atingiram entre 89 a 102 km/h.

Ao longo da Teotônio Segurado também há estruturas danificadas.

Em nota, a Prefeitura de Palmas afirmou que outras estruturas do Natal Cidade Encantada foram danificadas, mas “equipes de montagem e manutenção da decoração natalina já estão em campo avaliando as estruturas e realizando os reparos necessários”.

De acordo com a Fundação Cultural de Palmas, a programação de acendimento das luzes está mantida.

Na rede X (ex-Twitter) a prefeita Cinthia Ribeiro comentou sobre a “ferocidade” das mudanças climáticas e salientou que as árvores no chão chegaram a fechar ruas. “Reforcem os cuidados enquanto a defesa civil e os bombeiros trabalham”, disse a gestora.

Pouco depois, reforçou a progrmação de inaguração da vila natalina. ""Sol truandooo (sic), equipes da Seinfra já estão espalhadas na rua botando tudo no lugar. Fundação Cultural deixando tudo no capricho. Todo mundo trabalhando no nível hard e acelerado p/ garantir nossa segurança e o acendimento das luzes de Natal. Programação mantida!".