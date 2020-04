Em milhares de casos de contaminações pela covid-19, não é necessário que a pessoa que contraiu o vírus permaneça em um hospital. A orientação é que o paciente fique em isolamento em sua casa, tomando as devidas precauções de segurança para si próprio e para a sua família.

Mas como fazer isso, na prática? Como funciona esse isolamento domiciliar? É possível conviver no mesmo ambiente com uma pessoa que está contaminada? O que é seguro? Quais os riscos para a família e como evitar que outras pessoas sejam contaminadas?

Uma série de medidas de segurança deve ser tomada para que o paciente se recupere logo, sem oferecer riscos para sua família. O especialista Anderson Sena Barnabé, doutor em epidemiologia pela Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade Cruzeiro do Sul, ressalta a importância de higienizar as áreas de contato sanitário com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), principalmente pias, lavatórios e vaso sanitário.

“Os cuidados com a higiene pessoal também devem ser redobrados, com banho morno e lavagens das mãos frequentemente com sabonetes adequados para a pele, assim evitamos o ressecamento e, consequentemente, a diminuição do número de lavagens”, diz Barnabé.

Ele chama atenção ainda para a alimentação. “É um dos fatores primordiais para a recuperação. Faça uma alimentação com consumo de frutas, verduras e muita água, para manter o metabolismo adequados. Só devemos lembrar que a higienização das hortaliças deve ser redobrada. É preciso atenção com a intoxicação de origem alimentar, que pode agravar o quadro da infecção pela covid-19.”

O biólogo chama a atenção ainda para quem for manipular esses alimentos. “A pessoa deve se atentar para a desinfecção, higiene básica das áreas de produção (cozinha) e higiene pessoal.”

Veja abaixo as orientações que o especialista em epidemiologia e o Ministério da Saúde dão para que o paciente e sua família superem o problema sem correr riscos:

- Se uma pessoa de sua casa tiver diagnóstico positivo, você, o paciente e todos os demais moradores devem ficar em isolamento por 14 dias. Caso outro familiar da casa passe a apontar os mesmos sintomas (febre, tosse seca e dores no corpo), essa pessoa deve reiniciar o isolamento por mais 14 dias. Se os sintomas se agravarem e ocorrerem de forma simultânea, levando a dificuldades para respirar, é preciso procurar um hospital.

- Use um cômodo da casa para o isolamento da pessoa contaminada. Nesse local, mantenha as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve ficar fechada durante todo o isolamento. Limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. É vital manter uma distância mínima entre o paciente e os demais moradores de pelo menos um 1 metro. Se a casa possui apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado.

- Vários itens da casa devem ser separados. Toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos, pratos e outros objetos pessoas devem ser de uso exclusivo do paciente. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados. Quando for servir algum alimento ou água com a pessoa, combine de deixar em algum local próximo ao lado da porta. A pessoa pega o alimento e depois devolve os utensílios.

- O lixo produzido pela pessoa contaminada precisa ser recolhido no quarto e descartado separadamente, com o uso de luvas e álcool.

- É preciso ter cuidado com a limpeza geral da casa. Os móveis precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.

- Há uma série de condutas que a pessoa contaminada também deve seguir, como o uso de máscara durante todo o tempo todo. Se for preciso cozinhar, ela deve manter o uso da máscara de proteção, cobrindo boca e nariz, sem intervalo.

- Quando o paciente usar o banheiro, sempre deve lavar as mãos com água e sabão e limpar o vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária, para desinfecção do ambiente.