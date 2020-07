A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quarta-feira, 29, que todos os hemocentros do Tocantins necessitam com urgência de doações de sangue. De acordo com a rede de hemocentros do Estado, as unidades estão com estoque insuficiente e há necessidade de abastecimento de todos os tipos sanguíneas que, atualmente, apresentam índices alarmantes.

Segundo a SES, as pessoas podem doar com total tranquilidade e segurança, pois hemocentros do Estado realizam as doações com agendamento prévio, por conta da pandemia. As unidades também seguem os protocolos de segurança estipulados pelo Ministério da Saúde (MS) para evitar aglomerações.

Locais

As unidades de coleta de sangue da Hemorrede Tocantins em Augustinópolis e Porto Nacional funcionam de segunda a sábado das 07h às 12h30, a unidade de coleta anexa ao Hospital Geral de Palmas (HGP) de segunda à sexta-feira das 07h às 12h30, já o Hemocentro Coordenador de Palmas (região norte) e os Hemocentros de Araguaína e Gurupi atendem de segunda à sexta-feira das 07h às 18h30 e no sábado das 7h às 12h30.

Em Palmas, a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232 e 0800-6428822, em Gurupi no 3312-2237, Araguaína pelo 3411-2915, Porto Nacional no 3363-5161 e Augustinópolis pelo 3456-1153.

Critérios

Para ser um doador é preciso estar bem de saúde, pesar no mínimo 50 Kg, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação, ter entre 16 e 69 anos e portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional). Os jovens entre 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.