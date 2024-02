O Tocantins já registrou 77 casos confirmados de dengue em 2024, mas em comparação com janeiro de 2023, o número atual representa uma redução de 80%. Os dados são do monitoramento de arboviroses, disponível no portal Integra Saúde Tocantins, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), checados pelo Jornal do Tocantins nesta segunda-feira, 12.

No ano de 2022, o Tocantins registrou 46.661 casos notificados, dos quais 20.972, uma porcentagem de 44%, apresentaram resultado positivo para a doença. Em 2023 foram 24.669 notificações e 2.972 (12% do total) confirmações, uma redução de 47% nas notificações e de 85% nos casos confirmados.

De acordo com os dados no portal da SES, este ano, foram 1.642 casos notificados este ano. A última atualização dos dados no portal é do dia 5 de fevereiro de 2024.

Testagem das amostras ocorrem no Lacen em Palmas e Araguaína

Em virtude do período chuvoso, a SES orienta a população a ficar atenta aos sinais e sintomas da dengue. A recomendação da pasta é para que na manifestação de qualquer alteração, que a pessoa procure uma unidade de saúde para atendimento clínico e realização de exames para detecção de arboviroses.

De acordo com a pasta, os exames são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), nas unidades de Palmas e Araguaína.

A pasta divulgou que atua em conjunto com os 139 municípios do Tocantins para realização dos exames e cada um deles organiza seus fluxos para os atendimentos, notificação e critérios para a coleta da amostra em um laboratório ou unidade de saúde.