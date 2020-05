Por meio do seu boletim epidemiológico diário, a Secretaria de Saúde do Tocantins atualizou os números da Covid-19 neste sábado, 30. Em mais um dia com muitos casos, o Estado registrou 371 novas confirmações e chegou a 3.981 pessoas que já foram infectadas pela doença. Mais uma morte foi registrada em decorrência da doença e agora o Estado soma 71 óbitos. A pasta também informa que 1.246 pessoas já foram recuperadas e 2.664 estão em isolamento hospitalar ou domiciliar.

De acordo com os dados da SES, são 90 cidades tocantinenses com registro da doença. A pasta também diz que a maioria das pessoas infectadas está na faixa etária de 20 a 39 anos, com 1.960 pacientes. Logo atrás vem o grupo com idades entre 40 e 59 anos, com 1.240 registros. Os outros casos estão nas faixas etárias de: 0 a 9 anos (115), 10 a 19 anos (273), 60 a 69 anos (230) e mais de 70 anos (163).

Segundo o boletim, Paraíso do Tocantins registrou o quarto óbito por causa da doença. Araguaína segue com o maior número de mortes em decorrência da Covid-19, são 18 até o momento. Araguatins registra 10 óbitos e Palmas 7.

Novos registros

Segundo o boletim, Araguaína teve o maior número de casos neste sábado, foram 173, seguida de Palmas com 47 e Xambioá com 30. Os demais são: Tocantinópolis (15), Porto Nacional (14), Nova Olinda (09), Miracema do Tocantins (08),Palmeiras do Tocantins (08), Paraíso do Tocantins (07), Araguatins (06), Colinas do Tocantins (05), Guaraí (05), São Miguel do Tocantins (05), Aguiarnópolis (04), Gurupi (04), Darcinópolis (03), Ananás (02), Augustinópolis (02), Barrolândia (02), Cariri do Tocantins (02), Couto Magalhães (02), Itaguatins (02), Sampaio (02), Santa Fé do Araguaia (02), Aragominas (01), Araguanã (01), Arraias (01), Bandeirantes do Tocantins (01), Brasilândia do Tocantins (01), Colmeia (01), Esperantina (01), Figueirópolis (01), Lagoa da Confusão (01), Marianópolis do Tocantins (01), Novo Acordo (01) e Tocantínia (01).

Araguaína agora soma 1.689 casos da doença, com 756 recuperados. Palmas tem 578 registros da doença e 266 recuperados. A cidade de Xambioá é a terceira do Estado com o maior número de infectados, 158 até o momento. Darcinópolis vem logo atrás com 116 pessoas diagnosticada com a doença. Um dado que chama atenção no boletim da SES, é que essas duas últimas cidades não têm casos de pessoas recuperadas.