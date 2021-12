Vida Urbana Estado tem 30 pessoas desabrigadas por causa das enchentes nos rios Tocantins e Paranã Indígena afirma que água já está quase atingindo aldeia e Saúde Estadual teme doenças causadas pelas águas das enchentes

O Tocantins tem 30 pessoas desabrigadas, 147 afetadas e 62 desalojadas devido às enchentes causadas pela cheia no Rio Tocantins e Paranã. De acordo com a Defesa Civil, esses moradores são das cidades de Paranã, Pedro Afonso, Rio dos Bois e São Miguel do Tocantins. O diretor executivo da Defesa Civil, major Alex Matos Fernandes, disse nesta quarta-feira, 29, que o ...