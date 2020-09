Vida Urbana Estado tem 24 horas para comprovar ampliação da frota de UTIs móveis Decisão é sobre o pedido de prisão do secretário Edgar Tolini, que será analisada após estado responder se cumpriu ou não liminar que o obrigava a ampliar UTIs móveis

O Estado do Tocantins tem o prazo de 24 horas para comprovar que cumpriu liminar que o obriga a ampliar de seis para 10 veículos a frota de ambulâncias do tipo D (com suporte de UTI). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo Ministério Público do Tocantins, autor da ação que conseguiu também a obrigação adicional para que o Estado pro...