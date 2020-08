O Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou nesta quarta-feira,25, que o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) deu provimento a um recurso (Agravo de instrumento) interposto pelo órgão em conjunto com a Defensoria Pública do Estado (DPE) e concedeu liminar obrigando o governo estadual a implantar dez leitos clínicos e 3 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Referência de Porto Nacional. O prazo para cumprir a decisão é de 20 dias.

A liminar havia sido negada em primeira instância e o órgão recorreu, garantindo nessa decisão do TJTO, que o estado tem o mesmo prazo de 20 dias para disponibilizar uma UTI móvel e nomear um profissional habilitado para o cargo de diretor clínico do hospital para atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Segundo o MPTO, a Ação Civil Pública é assinada pelo promotor de Justiça Luiz Antônio Francisco Pinto e pela defensora Pública Kênia Martins Pimenta e tem protocolod do dia 15 de agosto. A ação, de acordo com o comunicado à imprensa, "considera a grande incidência da Covid-19 no Município de Porto Nacional e região, agravada pela insuficiência do número de leitos para atendimento de pacientes acometidos pelo novo coronavírus e pela ausência de profissional habilitado para a Direção Clínica do Hospital".

O Hospital de Referência de Porto Nacional é referência não só para sua região de expansão (Porto Nacional, Fátima, Brejinho de Nazaré, Monte do Carmo, Santa Rita, Ipueiras, Silvanópolis, Pindorama, Santa Rosa, Chapada de Natividade, Natividade, Ponte Alta do Tocantins e Mateiros), mas também para a região sudeste do Estado, uma vez que os hospitais estaduais instalados nas cidades de Arraias e Dianópolis serem considerados de pequeno porte.