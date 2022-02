Vida Urbana Estado tem 120 dias para melhorar sistema de esgoto da Casa de Prisão de Araguaína Para o caso de eventual descumprimento da decisão, pede-se que seja fixada multa diária de R$ 1 mil, limitada a até R$ 500 mil, ou que sejam bloqueados recursos de fundos estaduais em valores suficientes para garantir a realização do serviço

O Estado deverá cumprir sentença que impõe a obrigação de realizar a obra de melhoria necessária no sistema de esgotamento sanitário da Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), norte do Tocantins. O Governo tem um prazo de 30 dias para realizar a licitação e 120 dias para executar a obra. De acordo com o Ministério Público do Tocantins (MP-TO), por nã...