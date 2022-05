Vida Urbana Estado tem 10 dias para apresentar representantes para comissão contra trabalho escravo Determinação ocorreu após o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) assinarem, na última sexta-feira, 6, uma manifestação conjunta para acompanhar as medidas adotadas pelo Estado para regularizar os trabalhos da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no Estado do Tocantins

O Estado deve apresentar, no prazo de até 10 dias, os nomes de todos os representantes do Governo Estadual e de suas secretarias designados para compor a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no Estado do Tocantins (Coetrae-TO). Em 2021, segundo o Ministério do Trabalho, 15 trabalhadores foram resgatados no Tocantins. A determinação ocorreu após o Ministério Públic...