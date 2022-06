Vida Urbana Estado supera meta com 98,7% de índice vacinal contra febre aftosa Número é referente a primeira etapa da campanha que ocorreu entre os dias 1º e 31 de maio; média preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de 90%

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), divulgou nesta quarta-feira, 15, o levantamento que comprova que 98,7% dos bovídeos (bovinos e bubalinos) em idade vacinal receberam a dose do imunizante. Os números mostram que de 4.898.898 com idade entre zero e 24 meses, 4.835.423 no total, foram vacinados. Os dados estão acima da média preconizada pelo Ministério d...