Vida Urbana Estado registra nos 5 primeiros meses do ano, 210 mortes por acidentes de trânsito Motociclistas representam quase metade dos óbitos; pelo menos 94 perderam a vida

O Estado registrou nos últimos 2 anos, pelo menos 996 mortes por acidentes de trânsito. O Tocantins teve um aumento de 13% em 2021 no número de óbitos, em relação ao ano de 2020. Em 2022, houve 210 mortes, ou seja, apenas nos 5 primeiros meses, a quantidade de mortes por acidente de trânsito, representa 40% do total de óbitos pelo mesmo motivo no ano anterior, d...