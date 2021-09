Vida Urbana Estado prevê receber 40.590 doses das vacinas contra a Covid-19 nesta semana Entrega dos imunizantes devem ocorrer nesta terça e quarta-feira, informou a Saúde Estadual

O governo do Tocantins prevê receber 40.590 doses de imunizantes contra a covid-19 nesta semana. A equipe da Central Estadual de Imunização receberá as doses no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas a partir desta terça-feira, 28, quando serão recebidas 31.590 doses de vacinas da Pfizer. Desse quantitativo, a SES informou que 4.680 são doses de ref...