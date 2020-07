Vida Urbana Estado oferta mais de 3 mil vagas em dois novos cursos de capacitação à distância para servidores Cursos ofertados são de Boas Práticas em Saúde e Segurança do Trabalho e de Inteligência Financeira

Com o objetivo de valorizar e aprimorar a formação do profissional dos servidores do Estado a Unidade Certificadora do Estado do Tocantins (Unicet) disponibiliza mais de 3 mil vagas em dois novos cursos em agosto, o Boas Práticas em Saúde e Segurança do Trabalho e o Inteligência Financeira. As inscrições iniciam a partir de 3 de agosto e as aulas encerram em 30 de setembro, s...