Vida Urbana Estado lança Edital do Concurso do Corpo de Bombeiros De acordo com o Governo, o certame oferecerá 100 vagas para praças e 15 para oficiais bombeiros militares

O edital do Concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins deve ser lançado na próxima segunda-feira, 8, às 10h30, na sala de reuniões do Palácio Araguaia. De acordo com o Governo, o certame oferecerá 100 vagas para praças e 15 para oficiais bombeiros militares. Concurso As vagas para o certame foram definidas no final do ano passado. Na época, o com...