Vida Urbana Estado estende por mais um ano proibição de pesca em todas as modalidades no Rio Caiapó Medida visa o repovoamento de peixes na região e, inclusive, garantir a sobrevivência das famílias de pescadores da região

A proibição de pesca em todas as modalidade na foz do Rio Caiapó, afluente do Rio Araguaia, está prorrogada por meio da Portaria Nº 045, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 5.578. A medida do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) compreende o trecho do rio na ponte da TO-442, na divisa de Araguacema e Caseara, e tem validade de mais um ano. Conforme o Natu...