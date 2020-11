Vida Urbana Estado e Prefeitura de Palmas decretam luto oficial de três dias pelo falecimento de Dona Aureny Ex-primeira dama do Tocantins faleceu em Brasília por insuficiência respiratória

O Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas decretaram três dias de luto oficial pelo falecimento da Dona Aureny, ocorrido nesta quinta-feira, 12, em Brasília (DF), por insuficiência respiratória. Aureny Siqueira Campos é ex-primeira-dama do Tocantins e deixa seis filhos que teve com ex-governador Siqueira Campos (DEM), com quem permaneceu casada por mais de 40 anos....