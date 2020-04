A Secretaria de Estado da Saúde (SES) começou a distribuir a partir desta terça-feira, 14, 4.268 testes rápidos para a detecção de Covid-19 para as unidades de saúde dos 139 municípios. A distribuição, conforme a SES, contempla Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais de Pequeno Porte (HPP) e Hospitais Regionais. A SES aguarda nova remessa do MS para esta semana.

A distribuição segue critérios estabelecidos recebidos do Ministério da Saúde (MS), de acordo com a Nota Técnica nº 11/2020-DESF/SAPS/MS. Os municípios deverão seguir os protocolos do Ministério da Saúde e a SES. A pasta explica que os testes utilizam amostras de sangue capilar ou venoso. O paciente pode ter o resultado após 15 minutos e deve ser realizado após o sétimo dia do início dos sintomas, devido às características da infecção pelo novo coronavírus. Pois, conforme a pasta, nos primeiros dias após o início dos sintomas os anticorpos não são devidamente detectados por esse teste.

Para a secretaria, o Ministério da Saúde orienta que inicialmente a testagem seja feita para profissionais de saúde em atividade; profissionais de segurança pública em atividade e pessoas com síndrome gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança. Com a entrega das novas remessas esses públicos serão ampliados.

A gestão explica que a distribuição será realizada em dois polos que atendem duas macrorregiões de Saúde Norte e Sul do Estado. Para os municípios que compõem a região Macro Sul, os testes rápidos para identificação de Covid-19 serão distribuídos no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/TO), em Palmas.

Aos municípios que compõem a Macrorregião Norte, os testes rápidos serão distribuídos em Araguaína, a partir do dia 15, no Laboratório de Saúde Pública de Araguaína (LSPA), na Avenida Perimetral Dois, quadra 22, lote 16, setor Manoel Gomes da Cunha.