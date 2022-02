Vida Urbana Estado decreta pontos facultativos na segunda e terça de Carnaval Expediente normal a partir das 8 horas de quarta-feira, 2

O Governo do Tocantins decretou ponto facultativo para a segunda-feira e terça-feira de Carnaval. Nos próximos dias 28 de fevereiro e 1º de março o expediente para o serviço público estadual nao será obrigatório. O Decreto nº 6.409, assinado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição desta sexta-feira, 18. ...