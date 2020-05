A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou no Boletim Epidemiológico mais 163 novos casos de Covid-19 e mais quatro mortes, de ontem para esta quarta-feira, 20, feriado de aniversário da capital. Nas últimas 24 horas o estado confirmou quase 7 casos por hora (6,8) da doença.

O boletim desta quarta-feira mostra que jovens entre 20 e 39 respondem por 52% (84 de 163) dos novos casos de hoje. A segunda faixa de contágio é entre 40 e 49 anos (49 casos).

Com os dados, o Estado chega a 1.809 casos confirmados da doença e 42 mortes. Há também 362 pacientes estão recuperados e 1208 estão ainda em isolamento domiciliar e 107 estão em internação hospitalar.

Os dados mostram que entre quarta-feira 13, na semana passada, e a quarta-feira, 20, o número de internados dobrou no Tocantins, de 53 naquela quarta para 107 desta. Alta de 102%. Separados por tipo de leito, na mesma semana, os internados em leitos clínicos eram 31 e agora 76 e os pacientes em tratamento na UTI subiram de 22 para 31. No mesmo período, os números de casos subiram 94%: de 932 naquela quarta para 1.809 nesta.

Os novos casos são de Aguiarnópolis, (02), Ananás (01), Araguaína (91), Babaçulândia (01), Bandeirantes do Tocantins (01), Barrolândia (02), Buriti do Tocantins (03), Cariri do Tocantins (01), Colmeia (01), Darcinópolis (03), Fátima (01), Filadélfia (01), Guaraí (03), Gurupi (04), Maurilândia do Tocantins (02), Miracema do Tocantins (01), Nova Olinda (09), Nova Rosalândia (01), Oliveira de Fátima (01), Palmas (17), Paraíso do Tocantins (01), Pedro Afonso (01), Porto Nacional (02), São Miguel do Tocantins (01), São Sebastião do Tocantins (03), Tocantínia (01), Wanderlândia (01) e Xambioá (07).

Mortes

Houve novas quatro mortes entre terça e quarta-feira. Todas as mortes são do interior. Segundo a SES são três homens de 87, 84 e 47 anos e uma mulher de 41 anos. O homem de 84 anos era morador Araguaína e o de 87 anos, de Goiatins, faleceram dia 19 no Hospital Dom Orione no dia 19. O menos idoso tinha comorbidades (insuficiência renal crônica). Já o de 47 anos residia em Cariri do Tocantins, era hipertenso e tinha diabetes. Ele morreu na terça-feira, 19, no Hospital Geral de Palmas, mesmo local e data que morreu a moradora de Barrolândia, de 41 anos.