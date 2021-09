Vida Urbana Estado confirma mais seis mortes de covid neste sábado e 181 novos infectados pela doença Dos 181 novos casos, 142 foram detectados por RT-PCR, 21 por sorologia e 18 por testes rápidos

Mais seis pessoas morreram vítimas de Covid-19 no Tocantins. Quatro destas mortes ocorreram neste mês, as outras em abril e julho. Porém, as seis contabilizadas no Boletim Epidemiológico deste sábado, 25. O Estado registrou, desde o início da pandemia até agora, 3.768 óbitos causados por complicações da doença. Hoje o Tocantins contabilizou 181 novos casos ...