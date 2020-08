Vida Urbana Estado começa entrega 319 ônibus escolares para atender alunos da zona rural dos 139 municípios Primeira leva de entrega nesta quinta-feira contou com a presença do presidente do FNDE, que também visitou unidade de ensino e obra de escola estadual em Palmas

O Governo do Tocantins começou a entrega dos 319 novos ônibus escolares que atenderão mais de 21 mil alunos da zona rural dos 139 municípios. O ciclo de entregas iniciado nesta quinta-feira, 27, para 30 gestores municipais, em cerimônia oficial, com a presença do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, o governador M...